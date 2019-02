Plädoyer für mehr Humor: Lachen als Schul-Medizin

„Kinder lieben es zu lachen. Sie lieben Lehrer, die mit ihnen auch Spaß haben können und Sinn für Humor in der Schule zeigen. So wie Humanwissenschaften brauchen wir Humorwissenschaften“, erklärt der Oberösterreicher. Über die Schule schreibt Ehegartner auch in seinem Debütroman „Kopfsprung ins Herz“. Über einen Mensch gewordenen Kojoten, der mit verrückt-genialen Denkweisen das starre Schulsystem zu sprengen droht. Denn viele Menschen seien überzeugt, Ernsthaftigkeit sei gleichbedeutend mit Aufrichtigkeit, Effektivität und Reife so der Lehrer. Tatsächlich habe das aber wenig miteinander zu tun. „Gerade im Lachen, in der Verspieltheit und im Humor steckt eine Qualität, die uns zu echten Menschen macht. Was wir unseren Kindern beibringen, muss sich von dem unterscheiden, was Maschinen können.“