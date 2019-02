Geliebt - oder gehasst? Der neue Wienzeile-Radweg

FPÖ entrüstet über Pläne

Entrüstet zeigt sich die FPÖ in Anbetracht der präsentierten Pläne: „Der Verlust von 77 Parkplätzen am Naschmarkt stellt eine Katastrophe für den ohnehin schon von drängender Parkplatznot geplagten 6. Bezirk dar“, so der Mariahilfer FPÖ-Bezirksparteiobmann Leo Kohlbauer. Doch nicht nur die wegfallenden Parkplätze seien ein Problem: „Schanigärten am Naschmarkt werden ebenfalls der Rad-Lobby geopfert“, befürchtet Toni Mahdalik, Verkehrssprecher der Wiener FPÖ.