„Civilization 6: Gathering Storm“ im Überblick

Am 14. Februar bekommt das Rundenstrategiespiel „Civilization 6“ ein neues Add-on. In „Gathering Storm“ spielen Naturkatastrophen eine große Rolle, es soll neue Polit-Möglichkeiten geben und neue moderne Technologien für das 21. Jahrhundert werden ebenfalls eingeführt. Im Video stellen die Entwickler die Neuerungen der Erweiterung detailliert vor und zeigen, wie sie sich in der Praxis spielt.