Ehemaliger BND-Chef warnt vor Huawei-Technologie

Huawei gerät auch in Europa unter Druck

Die Aussage des ehemaligen Geheimdienst-Chefs ist Wasser auf die Mühlen jener, die davor warnen, beim anstehenden 5G-Ausbau im großen Stil auf Huawei-Technik zu setzen. Nachdem Huawei in den USA unter immer stärkeren Druck geraten ist, wachsen sich die Spionagevorwürfe US-amerikanischer Geheimdienste derzeit auch in Europa zu einer handfesten Vertrauenskrise aus.