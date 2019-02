Beim ersten Date sind ältere Singles gelassener

Junge Singles fiebern dem ersten Date besonders entgegen

Die Suche nach der Liebe im Internet kann herausfordernd sein. Vor allem jungen Singles unter 30 Jahren fällt die Kontaktaufnahme schwerer als dem Durchschnitt (34% vs. 13%) und sie finden es auch frustrierender keine Antworten zu bekommen (59% vs. 44%). Steht das erste Treffen an, sind sie deutlich nervöser als über 30-jährige Singles (46% vs. 19%). Diese gehen deutlich gelassener und entspannter an die Partnersuche heran: Zwei Drittel lassen das erste Treffen einfach auf sich zukommen, die Hälfte von ihnen freut sich darauf und ist auf den potenziellen Partner gespannt. Nur acht Prozent haben Angst, versetzt zu werden - bei den Jüngeren sorgt sich jeder Fünfte, dass der andere einfach nicht zum Date erscheinen könnte.