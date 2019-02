Qualcomm fordert Haft für Apple-Chef Cook

Münchner Gericht verhängte Verkaufsverbot

Das Landgericht München hatte im Dezember in einem Aufsehen erregenden Urteil entschieden, dass Apple die iPhone-Modelle 7, 7plus, 8, 8plus und X in Deutschland nicht mehr anbieten dürfe. Denn ein Bauteil in diesen Geräten verletze ein Patent von Qualcomm. Nun beklagten die Qualcomm-Anwälte in ihren Anträgen an das Gericht, Apple setze sich über das Verbot hinweg. Anders als vom Gericht angeordnet, habe der Konzern den Verkauf der beanstandeten Geräte etwa bei Vertragshändlern nicht unterbunden. Diese iPhones würden „weiterhin von Dritten in enormen Stückzahlen im Inland vertrieben“.