So machen Sie langweilige Dinge zum Hingucker

Wir Österreicher legen viel Wert auf den Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden. Ganz im Gegensatz zu vielen andere Nationen wie beispielsweise in Teilen Asiens, wo der Nutzen an erster Stelle steht: Die hohen Mietpreise drängen zu Wohnkapseln und demnach zu einem minimalistischen Lebensstil, während das extreme Arbeitspensum von durchschnittlich mehr als zehn Stunden die Zeit Zuhause aufs Schlafen beschränkt.



Hierzulande liegt die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf zwischen 50 und 60 Quadratmeter. Und auch Freizeit steht uns im Vergleich deutlich mehr zur Verfügung. Kein Wunder also, dass so ziemlich jeder eine gewisse Liebe für Dekoration hegt: von klassisch wie Blumenvasen, Tischdecken und Bildern über Fanartikel wie Fußballflaggen, Puppen bis hin zu alternativen Stilrichtungen wie Gothic. Viele Bereiche der Wohnung bleiben dabei aber vollkommen unberührt - was schade ist, da es sehr coole Produkte gibt, auch die in Szene zu setzen. Welche erfahren Sie hier.