„Spatz“ ist bereit: Wie Israel am Mond landen will

USA - Trump gegen Musk: Lange stand der Mars im Fokus der NASA. Nun hat der Mond, auch auf Anweisung von Präsident Trump, wieder einen Platz im Scheinwerferlicht eingenommen. 2021 will die NASA dorthin zurückkehren - ohne Menschen und in Zusammenarbeit mit privaten Raumfahrtunternehmen. Zahlreiche Firmen bewerben sich um die lukrativen Aufträge. 2024 soll das NASA-Raumschiff „Gateway“ mit Astronauten an Bord folgen. Dem will der Raumfahrtunternehmer Elon Musk zuvorkommen: Mit seinem Unternehmen SpaceX will er schon 2023 den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa ins All schicken. Als erster Weltraumtourist soll er den Mond umrunden, gemeinsam mit sechs bis acht Künstlern aus aller Welt.