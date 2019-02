Affäre vermutet: Britin entführt und gefoltert

Alles begann in einer Bar in Albufeira an der Algarve im Süden Portugals. Dort scheint Leighanne Rumney das Interesse des Mannes geweckt zu haben, wie die „Daily Mail“ berichtet. Aber zu mehr als einem gelegentlichen Flirt sei es nicht gekommen, betont die junge Kellnerin gegenüber der Zeitung. Dennoch sei sie wenig später in ein Auto gezerrt und nach einer 45-minütigen Fahrt in einem abgelegenen Waldstück zum Aussteigen genötigt worden. „Ich war mir sicher, dass sie mich töten werden“, so die Britin.