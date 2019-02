Kennen Sie schon diese neue Kosmetikmarke?

Ob Lebensmittel, Drogerieartikel oder Kosmetik - Eigenmarken boomen. Und das zu Recht - denn sie stehen in der Qualität den großen Namen in nichts nach. Im Gegenteil: oftmals sind sie sogar besser, da der gesamte Erlös aus den Einnahmen in die Herstellung investiert werden kann. Der Verzicht auf Werbung wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus. So sind die eigenen Produkte der Geschäfte meist um die Hälfte günstiger. Auf diesen Trend ist auch Amazon aufgesprungen und launchte die Modemarke find., die unter Influencern und Fashionistas einen weltweiten Hype auslöste.



An diesen Erfolg will der Onlineversandhändler nun mit einer gleichnamigen Produkterweiterung anknüpfen. Ab sofort gibt es von find. auch eine Kollektion mit Kosmetikprodukten. Dabei wurde ganz klar auf den Nutzen gesetzt. Statt viel Geld ins Design zu stecken, hielt man das Packaging minimalistisch, trumpft dafür aber mit einer großen Auswahl an Farben auf. Hinzu kommen die praktischen Sets: alles, was man sowieso braucht, wird zusammen verkauft. So kommt beispielsweise der Lipgloss mit einem Lipliner oder die Wimperntusche mit einem Eyeliner. Preislich bewegen sich alle Duos bei etwa 12 Euro. Einen kleinen Auszug des Angebots finden Sie hier.