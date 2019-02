Rekordfund von tödlicher Droge Fentanyl in den USA

Die US-Behörden haben an der Grenze zu Mexiko eine Rekordmenge der tödlichen Droge Fentanyl sicherstellen können. Das synthetische Opioid war in einem Geheimfach in einem Sattelschlepper versteckt. Beschlagnahmt wurden auch 179 Kilogramm Crystal Meth. Die Drogen wurden von der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP am Grenzübergang Nogales im Bundesstaat Arizona entdeckt.