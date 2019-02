Schulfach „Islam“: Verwirrung um neue Bezeichnung

Als Reaktion hat Vural einen Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann geschickt, um die Sache zu klären. „Ich hoffe, dass ich hier auf Verständnis stoße“, so der IGGÖ-Präsident. Wie das Ministerium am Freitag bekannt gab, sei die Vorgabe, „IGGÖ“ statt „islamisch“ im Zeugnis bei der Religionsnote anzugeben, vor Kurzem auf Empfehlung des Kultusamts ausgeschickt worden. Mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft stehe man bereits in Kontakt und habe einen Termin vereinbart.