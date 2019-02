„Fluch“ bei Ski-Traumpaar? Keine gemeinsame WM

„Da muss er alleine durch“

„Zum Chillen hätten Michelle und ich sowieso keine Zeit. Aber ab und zu gemeinsam Essen gehen - das hätte mir gefallen“, wird De Aliprandini, der beim Riesentorlauf (15. Februar) in Aare seine WM-Premiere feiert, vom Schweizer „Blick“ zitiert. Einen Besuch der Freundin wird es nicht geben. „Das ist nach einer solchen Operation nicht die beste Idee. Wäre die WM nicht so weit weg, hätte ich es mir überlegt. So bringt es nichts. Luca muss da nun alleine durch“, so Gisin.