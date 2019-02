Elfer-Krimi! Lazio kickt Rapid-Gegner Inter raus

Lazio Rom hat sich am Donnerstag als letzte Mannschaft für das Semifinale des italienischen Fußball-Cups qualifiziert. Der Hauptstadt-Club setzte sich auswärts gegen Inter Mailand im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. In der Vorschlussrunde kommt es in Hin-und Rückspielen zu den Duellen Lazio - AC Milan und Fiorentina - Atalanta.