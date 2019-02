Albiceleste-Boss: Messi kehrt ins Team zurück

„Wenn der Trainer ihn anruft, wird Messi dabei sein“, weiß der Verbandschef der Argentinischen Nationalmannschaft. Denn so Claudio Tapia weiter: „Die Fußball-Welt will, dass er zurückkommt. Wichtig ist, dass wir wissen, wie wir Messi die Verantwortung entziehen und die Nationalmannschaft genießen können, sodass wir ihn auf dem Feld genießen.“ Stimmt‘s, könnte Messi im besten Fall schon am 22. März sein Comeback geben. Dann spielt Argentinien gegen Venezuela - und das in Madrid! Vielleicht einzusätzlicher Anreiz für den Barca-Superstar!