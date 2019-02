Kapfenberg nach Gmunden-Sieg neuer Spitzenreiter

Die Kapfenberg Bulls haben am Donnerstag die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga übernommen. Der Titelverteidiger gewann den Schlager der 21. Runde vor eigenem Publikum gegen den bisherigen Spitzenreiter Swans Gmunden mit 79:66 (40:29) und liegt damit aufgrund der Bilanz in den direkten Duellen vor den Oberösterreichern und den Oberwart Gunners, die beide punktegleich mit Kapfenberg sind.