Rummenigge begrüßt Kahn als seinen Nachfolger

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hofft auf eine baldige Lösung in der Frage seines Nachfolgers. „Der Verein tut gut daran, meinen Nachfolger bald in den Club zu integrieren. Du musst dich schon vorbereiten auf den Job. Ich kann nicht am Dienstag aufhören, und am Mittwoch kommt der Nachfolger“, sagte der 63-Jährige. Sein Favorit: Oliver Kahn!