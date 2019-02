Angestellte fiel auf Bitcoin-Betrüger herein

Der bisher unbekannte Täter rief um 10.30 Uhr in einem Geschäft in St. Leonhard an und verwickelte die Angestellte in ein Fachgespräch. In dessen Verlauf konnte der hochdeutsch sprechende Mann die Couponcodes von insgesamt zehn Bitcoinbons herauslocken. Nachdem die Mitarbeiterin misstrauisch geworden war und Rücksprache mit einer Servicestelle hielt, konnte nur noch ein Bon zurückgehalten werden. Insgesamt entstand ein Schaden in der Höhe eines niedrigen 4-stelligen Eurobetrages.