„Alpenjuwel“ funkelt mit den Siegern um die Wette

Das weltweit tätige Holzunternehmen Stora Enso (26.000 Mitarbeiter, 30 Produktionsländer, 10 Milliarden Euro Umsatz) ist „Official Presenting Partner“ der am 19. Februar startenden Ski WM in Seefeld. Die Swarovski Kristallwelten sind „Official Supplier“. Gemeinsam mit dem Veranstalter ÖSV wurden in Wattens die Siegertrophäen präsentiert, die den Gewinnern neben den offiziellen Medaillen überreicht werden. „Das von Architekt Christoph Haas entworfene Alpenjuwel kombiniert das Naturprodukt Holz mit edlen Kristallen in den Farben Gold, Silber und Bronze und steht symbolisch für die strahlenden Gesichter der künftigen Preisträger, eingebettet in die einzigartige Berglandschaft der Austragungsstätte Seefeld“, erläuterte Kristallwelten-„Hausherr“ Stefan Isser, der als Seefelder schon die WM 1985 hautnah miterlebte. Es wird aber nicht nur in den Händen der Athleten funkeln, sondern in der gesamten „Medal Plaza“: 200.000 Kristalle werden laut Isser dort verbaut.