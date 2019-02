Kagawa in die Türkei, Burnley holt Altstar Crouch

AS Monaco und Leicester City haben sich auf einen Tausch der beidenProfis Youri Tielemans (21) und Adrien Silva (29) geeinigt. Die beiden Mittelfeldspieler stehen bei ihren neuen Arbeitgebern leihweise bis Saisonende unter Vertrag. Der belgische Internationale Tielemans absolvierte in dieser Saison bei Monaco, dem Tabellenvorletzten der Ligue 1, 20 Meisterschaftsspiele und erzielte dabei 5 Tore, spielt in den Plänen des zurückgekehrten Trainers Leonardo Jardim aber keine Rolle mehr. Der in Frankreich geborene portugiesische Europameister Adrien Silva kam beim Club von Christian Fuchs in dieser Saison insgesamt nur zu fünf Pflichtspiel-Einsätzen.