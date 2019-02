Nach Lawine: Hotel in Ramsau hat wieder geöffnet

Kommt ein Damm?

Welche Schutzmaßnahmen in Ramsau am sinnvollsten sind, wird derzeit durch Computersimulationen ermittelt. Denkbar seien etwa Höcker und Dämme bei der Bergstation Klanglift, so Pöllinger. „Das Problem ist, dass eine Staublawine wie diese hoch über dem Boden großen Druck entwickelt. Auch ein Damm unmittelbar oberhalb der Häuser kommt in Frage. Wobei ein Zehn-Meter-Damm mitten in Ramsau eher nicht ins Ortsbild passen dürfte.“