Spitäler-Odyssee von Jan (6) führte in den Landtag

„Weiterweisungen sind klinischer Alltag“

SPÖ-Abgeordneter Binder, der die Eltern ins Landhaus in Linz eingeladen hat, hat Haberlander im Landtag ja auch vor allem nach anderen Fällen gefragt, in denen Patienten zwischen Spitälern umhergeschickt werden. „In einer abgestuften medizinischen Versorgungsstruktur, wie der unseren, sind Weiterweisungen klinischer Alltag“, sagte Haberlander dazu. Man müsse Schwerpunkte setzen; nicht jede Leistung könne zu jeder Zeit an jedem Ort angeboten werden. Der konkrete „Fall Jan“ tue ihr aber leid, solche Kommunikationsfehler zwischen Spitalsstandorten sollten nicht vorkommen.