Das Herz wiegt schwer

Mit den kritischen Stimmen in den deutschen Medien – von wegen Maldeghem sei, was die obere Etage der Theaterszene betrifft, ein unbeschriebenes Blatt – hätte sein Herzschmerz aber nichts zu tun: „Der Frau Oberbürgermeisterin und ihrer Findungskommission ist mit meiner Bestellung eine Überraschung geglückt. So etwas bewirkt innerhalb der Branche immer einen Aufschrei. Außerdem waren in Köln bis dato ausschließlich Regisseure, wie jetzt auch Stefan Bachmann am Werk. Meine Besetzung bringt einen Konzeptwechsel, der sich erst herumsprechen muss“, gibt sich Maldeghem gelassen.