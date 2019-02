Masern: Neue Verdachtsfälle in der Steiermark

Alarm bei Jugend am Werk

Donnerstagfrüh gab es auch Alarm um zwei Klienten von Jugend am Werk: In Kapfenberg konnte rasch Entwarnung gegeben werden, es handelte sich um eine Medikamentenunverträglichkeit. Für den Klienten aus einer Einrichtung in Graz-St. Peter wird das Ergebnis des Bluttests erst am Freitag vorliegen. „Alle Kunden und Mitarbeiter, die nicht immunisiert sind oder einen unklaren Impfstatus haben, bleiben zur Vorsicht zur Hause“, so Geschäftsführer Walerich Berger.