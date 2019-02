Demenztrainer in Oberösterreich sehr gefragt

Wie wichtig solche Kurse sind, das zeigen die Zahlen dramatisch auf: Denn jeder zwölfte Oberösterreicher wird bis zum Jahr 2050 demenzkrank sein, so die düstere Prognose der Experten. Und schon heute leiden an die 20.000 Landsleute an dieser Krankheit, wobei vor allem die Angehörigen bei der Pflege gefordert sind. Was natürlich oftmals zu großen Problemen führt.