Wirbel um Deal zwischen Stadtwache und Volkshilfe

Kritik an SPÖ-Stadträtin

„Diese Vorgangsweise ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten“, kritisiert Gemeinderätin Marie-Edwige Hartig (Grüne). Anstatt städtisches Geld direkt für mehr Streetwork auszugeben, werden die Mittel zuerst an eine stadteigene Gesellschaft überwiesen, damit dann die Stadtwache Sozialarbeiter engagieren könne: „SPÖ-Sozialreferentin Hörzing lässt zu, dass Kernaufgaben der Stadt ausgelagert werden. Darüber kann man nur den Kopf schütteln!“