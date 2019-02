Nach Streit um Migranten: Rom kündigt NGO-Bann an

Migranten werden auf sieben EU-Staaten aufgeteilt

Sieben europäische Staaten - Italien, Deutschland, Malta, Frankreich, Portugal, Rumänien und Luxemburg - werden sich an der Aufnahme der 47 auf Sizilien gelandeten Migranten beteiligen. Sea-Watch hatte diese am 19. Jänner vor der libyschen Küste von einem Schlauchboot an Bord genommen. Die Regierung in Rom hatte dem Schiff jedoch einmal mehr die Einfahrt in italienische Häfen verweigert. Erst nach der Zusage der sechs anderen EU-Länder gab Rom dann am Mittwoch grünes Licht für die Landung.