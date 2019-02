Bisher sieben Masern-Kranke in Salzburg gemeldet

„Jetzt wird geschaut, mit welchen Kindern die Erkrankten in Berührung waren“, so Amtsarzt Robert Sollak von der Landessanitätsdirektion. „Bei einem Verdachtsfall in der Familie rate ich, vorerst nur beim Hausarzt anzurufen und nicht gleich in die Ordination zu gehen. Da wäre die Ansteckungsgefahr für andere zu hoch.“