Minderjährige Asylwerber werden erneut verlegt

Caritas: „Drasenhofen war teurer“

Nach Angaben der Caritas waren im Dezember 16 Jugendliche in dem Kloster im Bezirk Mödling untergebracht. Anfang des Jahres wurden fünf von ihnen volljährig und in der Folge in Erwachsenen-Quartiere verlegt. „Derzeit sind noch zehn Jugendliche in St. Gabriel untergebracht“, hieß es am Donnerstag. Die Hilfsorganisation widersprach dem FPÖ-Politiker: „Das Stacheldrahtlager in Drasenhofen, das von der Niederösterreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaft in einem Bericht scharf kritisiert wurde und in dem keinerlei Betreuung vorhanden war, hat um 50 Prozent mehr gekostet als die Unterbringung in St. Gabriel heute.“