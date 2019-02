Weichen werden mit Feuer vor Einfrieren bewahrt

In Chicago waren die Temperaturen am Mittwoch bereits auf unter minus 22 Grad Celsius gefallen. Aufgrund der eisigen Winde betrug die auf der Haut gefühlte Temperatur dort aber minus 46 Grad. Aktuell werden Temperaturen von minus 33 Grad Celsius erwartet - das sei kälter als in Teilen der Antarktis und ganz nahe am Allzeittief, das 1994 gemessen wurde, hieß es.