Astener servieren Amerikanern bald süße Brot-Bälle

Die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams - wenn diese beiden Teams in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Super Bowl in Atlanta aufeinander treffen, biegt auch eine wichtige Woche für Michael Hobel und seine 60-köpfige Eat-the-Ball-Belegschaft auf die Zielgerade. „Für uns bedeutet der Super Bowl einen zusätzlichen Umsatzschub“, sagt der Hörschinger. Mit einem football-förmigen Brot ohne Füllung hat alles angefangen, mittlerweile hat sich die von Hobel gegründete Firma auch darauf verlegt, die Brot-Bälle in Asten zu füllen. „Nuss-Nougat ist mittlerweile unser Bestseller“, so der 44-Jährige. Und diese Nuss-Nougat-Version wird es auch sein, mit der Eat the Ball ab Mai den Schritt in die USA macht.