Marie Kreutzer eröffnet das Filmfestival Diagonale

Seine Uraufführung feiert Marie Kreutzers Film „Der Boden unter den Füßen“ kommende Woche auf der Berlinale, wo er im Hauptwettbewerb ins Rennen geht. Zum ersten Mal in Österreich ist er dann am 19. März zu sehen, wenn er offiziell das Filmfestival Diagonale in der List-Halle eröffnet. Am 22. 3. kommt er in die Kinos.