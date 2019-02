Gesund und schlank mit der richtigen Ernährung

Mit wenig viel erreichen - ist das möglich oder doch nur eine bequeme Wunschvorstellung Abnehmwilliger? Müssen Menschen, die gesünder leben wollen, wirklich ihr ganzes Leben umkrempeln, um nachhaltige Erfolge verbuchen zu können? Ernährungs-Doc Matthias Riedl ist überzeugt: Wer beim Essen an kleinen, aber den richtigen Stellschrauben dreht, optimiert seine Ernährung, verliert an Gewicht, steigert seine geistige und physische Leistungsfähigkeit und gewinnt an Gesundheit.