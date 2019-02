Bus und Auto kollidiert: 18-jähriger Mann verletzt

Um kurz vor 8 Uhr am Donnerstagmorgen fuhr ein 44-jährige Türke mit seinem Omnibus von Zirl kommend in Richtung Westen. Auf Höhe der Einfahrt einer Firma in Inzing, stand ein Pkw, der in die Einfahrt abbiegen wollte. Der Busfahrer dürfte das zu spät erkannt haben. „Er leitete ein Bremsmanöver ein und lenkte den Bus, um eine Kollision zu vermeiden, auf die Gegenfahrbahn“, schildert die Polizei.