„Queer Dance“ in Simmeringer Gemeindebau

Eine besondere Initiative will die Menschen in Simmering nicht nur über alle Generationen, sondern auch über alle politischen, kulturellen und ethnischen Grenzen hinweg zusammenbringen. Und wo würde das besser gelingen, als im Gemeindebau, wo die verschiedensten Personen Tür an Tür leben und sich meist gar nicht kennen. „Queer Dance im Gemeindebau“ ist eine Tanzveranstaltung, die neues Leben in den Wohnblock bringt. Die nächste Runde findet am 16. Februar ab 18 Uhr im Gemeindebau am Albin Hirsch Platz 1 statt.