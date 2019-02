Austria Lustenau: Chaos nach Rückzug von Präsident

Bei Fußball-Zweitligist Austria Lustenau ist nach dem Rückzug von Präsident Hubert Nagel ein interner Machtkampf entbrannt. Eine Reformgruppe um den bisherigen Vizepräsidenten Bernd Bösch gab am Mittwoch in einer Stellungnahme bekannt, dass der Verein in der laufenden Saison Schulden zwischen 350.000 und 400.000 Euro anhäufen werde.