Geschmeidig: Lippenpflegesets zu gewinnen!

Im WInter herrscht oft trockene Luft in den beheizten Räumen und das spüren auch unsere Lippen. Sie werden rissig und sind nicht schön anzusehen. Was Abhilfe schafft, ist natürlich die richtige Lippenpflege. eos hat in der kalten Jahreszeit nun zwei neue Lip Balms auf den Markt gebracht: Der Color Boost Lip Balm verändert die Farbe aufgrund des pH-Werts der Lippen. Der Crystal Lip Balm Melon Blossom erinnert mit seinem Duft an schöne Sonnenstunden. City4U verlost 3x1 Package mit den neuen eos-Produkten.