Erwin & Edwin: Elektrobrass mit Wohlfühlgarantie

Auf dem Debüt „Messing“ war die Band noch nicht ganz so mutig und kompromisslos wie heute unterwegs, die in Fremdenhass und Rassismus eingebetteten Geschichten kamen trotzdem gut an. Songs wie „Wien“ oder „Freddy“ strotzten nur so vor politischer Kante. Vizekanzler Strache haben sie textlichsogar direkt benannt. Derart offensiv gehen Erwin & Edwin auf „Power“ nicht mehr zuwege. „Wir haben in einer gemeinsamen Entscheidung beschlossen, dass wir nicht allzu konkret auf solche Dinge hinweisen wollen“, erklärt Gramberger. Alix ergänzt: „Im letzten Jahr ist so viel passiert, es wurde eh schon alles gesagt. Wir sind damit durch und die alten Songs performen wir ohnehin weiterhin auf der Bühne.“ „Power“ dreht sich - Nomen est Omen - um Machtverhältnisse unterschiedlichster Couleur. Besonders angetan hat es der Band die Krux der Sozialen Medien, die Alix in seinen Texten zu „Influenza“ oder auch „Egolotion“ immer wieder anprangert.