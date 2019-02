Wienerin überzeugt als Stuntfrau in Hollywood-Film

In Serien wie „SOKO Donau“, „Kommissar Rex“, „Schnell ermittelt“, aber auch in „Mission Impossible 5“ ist Sommer über zahlreiche Stiegen gefallen, hat die ein oder andere Leiche gespielt, wurde von Autos zusammengeführt, ist von einem Dach in eine Kartonkiste oder durch Zuckerglas gefallen. „Das schwierigste für mich sind aber Sachen wie Traktor fahren oder Boot fahren. Bei einem SOKO Donau Dreh musste ich einen Ruderstunt machen. Das Boot aber war so wackelig, dass ich zu früh ins Wasser gefallen bin“, schmunzelt die Wienerin.