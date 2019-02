Werbung in WhatsApp: Im Februar kann es losgehen!

WhatsApp-Werbung kommt in den Statusbereich

Dem Bericht zufolge soll die WhatsApp-Werbung zunächst nicht in den Chat-Fenstern angezeigt werden, in denen sich die Nutzer unterhalten. Stattdessen werde man - analog zu Instagram Stories - im Statusbereich von WhatsApp mit Werbung experimentieren. Dort präsentieren die Nutzer temporäre Bilder und Videos - und künftig wohl bisweilen auch Reklame.