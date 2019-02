Österreichs größte Motorradmesse startet

Das Motorradjahr fängt früh an in Österreich: mit der „bike-austria“ in Tulln vor den Toren Wiens, der größten Motorradmesse des Jahres. Von 1. bis 3. Februar präsentieren 175 Firmen 400 Marken aus Japan, Europa und USA, von Motorrädern über Roller bis E-Bikes und Pedelecs und was alles dazugehört.