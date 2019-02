Steirisches Ehepaar zu je 400.000 Euro verurteilt

Bedingte Haft

Verteidiger Johannes Zink betonte am Ende nochmals, seine Mandanten hätten „jeden Cent wieder zurückgeführt“. Trotzdem bekamen beide eine Geldstrafe von jeweils 400.000 Euro, wobei die Hälfte bedingt verhängt wurde, also nicht bezahlt werden muss. Dazu gab es noch für jeden 16 Monate Haft, ebenfalls bedingt. „Sozialbetrug ist kein Kavaliersdelikt“, meinte die Richterin in der Urteilsbegründung. Die Angeklagten erbaten Bedenkzeit, das Urteil ist nicht rechtskräftig