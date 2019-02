Diese 4 Lebensmittel lassen Sie schneller altern

Wie gerne würden wir Ihnen jetzt sagen, dass es sich dabei um so richtig eklige Dinge handelt. Oder zumindest solche bei denen es uns nicht ganz so schwer fällt sie von dem Ernährungsplan zu streichen. Spinat, Spargel, Pilze oder Kohl beispielsweise. Die zählen zu den unbeliebtesten Lebensmitteln. Aber natürlich betrifft es vier andere, zu denen die meisten von uns häufig und in großen Mengen greifen - oft auch sogar unbewusst. Aber: Eine Sekunde auf der Zunge, ein Leben lang im Gesicht und den Beinen! Wer lange eine jugendlich straffe und vitale Haut haben will, sollte genau auf die Inhaltsangaben schauen. Welche Genussmittel Sie sich am besten nur an sogenannten Cheat Days gönnen sollten und wie Sie die in der restlichen Zeit ersetzen, erfahren Sie hier.