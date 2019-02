Jetzt droht Katarern Ausschluss aus dem Finale!

Der WM-Gastgeber von 2022 peilt den ersten großen Titelgewinn an. Katars Nationalmannschaft trifft im Finale des Fußball-Asien-Cups am Freitag (15.00 Uhr MEZ) auf Favorit Japan. Während die Katarer ihr bestes Abschneiden im Rahmen des Kontinentalturniers bereits klar übertroffen haben, peilen die Japaner mit Salzburg-Profi Takumi Minamino den fünften Gewinn der Trophäe an. Vor dem Endspiel in der Zayed Sports City von Abu Dhabi müssen sich die vom Spanier Felix Sanchez Bas betreuten Katarer noch mit einer Beschwerde der Gastgeber herumschlagen.