Vergewaltiger bekam nun endgültig 7,5 Jahre Strafe

Sieben Jahre und sechs Monate Haft bekam nun endgültig ein 29-Jähriger Österreicher türkischer Herkunft, der mit einem Komplizen eine 19-jährige Linzer Schülerin im Juni 2017 in der Innenstadt vergewaltigt hat. Das Oberlandesgericht Linz bestätigte in einer Verhandlung am Donnerstag in Linz das Strafausmaß.