Die letzten Sekunden vor dem Wiener Bahnhofsmord

In der Nacht auf den 15. Jänner starb eine junge Frau nach einem blutigen Messerangriff - mitten am Wiener Hauptbahnhof, vor den Augen der eigenen Schwester. Der mutmaßliche Täter: der eigene Bruder, der angeblich nach wie vor nicht die Tragweite seines Handelns begreift. Noch immer befinde sich der 21 Jahre alte Tatverdächtige in einem „psychotischen Zustand“, so seine Verteidigerin. Während neue Bilder den Schrecken dieser Bluttat dokumentieren, kämpfen die Hinterbliebenen in ihrer Heimat Spanien damit, das Geschehene zu verarbeiten - der Weg jedoch ist steinig.