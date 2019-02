Pamela Anderson: Sexy Auftritt bei Lambertz-Party

Unglaublich! 27 Jahre ist es her, dass Pamela Anderson im roten Badeanzug Männerherzen auf der ganzen Welt höherschlagen ließ. Natürlich ist die Zeit auch an ihr nicht spurlos vorrübergegangen: Aber wie die Schauspielerin jetzt bei der „Lambertz Monday Night“ in Köln bewies, hat sie nichts an Sexappeal eingebüßt.