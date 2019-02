Auto mit voller Wucht in Naschmarkt-Lokal gekracht

Die 31-jährige Lenkerin wurde bei dem Unfall aufgrund der Verformung der Karosserie in ihrem Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr öffnete das Fahrzeug mit einem hydraulischen Rettungsgerät und hob die Frau heraus. Dann wurde die 31-Jährige, die sich am Becken verletzt hatte, der Wiener Berufsrettung übergeben. Die andere Lenkerin war leicht an der Hand verletzt. Beide wurden laut Rettung ins Spital gebracht.