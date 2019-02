0:4-Pleite: Chelsea-Coach hält Team in Kabine fest

Diese Ansprache dürfte den Spielern von Chelsea noch lange in Erinnerung bleiben. Knapp eine Stunde lang hielt Trainer Maurizio Sarri seine Mannschaft am Mittwochabend in der Kabine fest. Sogar die Assistenten des Italieners mussten draußen bleiben. Das Ziel der Aktion: Sarri wollte eine Erklärung für die desaströse 0:4-Niederlage gegen Bournemouth in der Premier League.