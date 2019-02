Fabrik in den USA: Ändert Foxconn seine Strategie?

Foxconn verspricht 13.000 Arbeitsplätze in Wisconsin

Das taiwanesische Unternehmen versicherte am Donnerstag, es stehe weiterhin zur Schaffung von 13.000 Arbeitsplätzen in Wisconsin. Im November hatte das „Wall Street Journal“ allerdings berichtet, Foxconn suche noch händeringend nach qualifizierten Fachkräften. Der Bundesstaat Wisconsin mit dem republikanischen Gouverneur Scott Walker hat dem Unternehmen Steuererleichterungen in Höhe von 4 Milliarden Dollar (3,5 Milliarden Euro) gewährt.